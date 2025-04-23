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Минсельхозпрод повысил цены на говядину в Беларуси на экспорт

Минсельхозпрод Беларуси изменил минимальные экспортные цены на мясо.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменились минимальные цены на экспортируемую говядину. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В итоге Минсельхозпродом увеличены цены на мясо молодняка крупного рогатого скота до 5 долларов за килограмм. Однако стоимость экспортируемого мяса взрослого КРС сохранена на уровне 4,2 доллара за килограмм.

Документ вступил в силу 23 апреля.

Тем временем директора мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки: «Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей».

Еще правила охраны труда при работе на высоте изменились в Беларуси после случаев гибели.

А эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».