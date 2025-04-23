Минсельхозпрод повысил цены на говядину в Беларуси на экспорт

В Беларуси изменились минимальные цены на экспортируемую говядину. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В итоге Минсельхозпродом увеличены цены на мясо молодняка крупного рогатого скота до 5 долларов за килограмм. Однако стоимость экспортируемого мяса взрослого КРС сохранена на уровне 4,2 доллара за килограмм.
Документ вступил в силу 23 апреля.
Тем временем директора мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки: «Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей».
Еще правила охраны труда при работе на высоте изменились в Беларуси после случаев гибели.
А эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».