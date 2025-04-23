Исследователи назвали самую востребованную профессию в Новосибирске

В первом квартале 2025 года в Новосибирской области резко увеличился спрос на инспекторов — количество вакансий для этих специалистов выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата составила 56 801 рубль в месяц, согласно исследованию сервиса Авито Работа.