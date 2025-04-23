Исследователи назвали самую востребованную профессию в Новосибирске

В первом квартале 2025 года в Новосибирской области резко увеличился спрос на инспекторов — количество вакансий для этих специалистов выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата составила 56 801 рубль в месяц, согласно исследованию сервиса Авито Работа.
«Наибольший прирост вакансий в Новосибирской области наблюдается для коммерческих агентов — спрос на этих специалистов вырос на 82%, а средние предлагаемые зарплаты составили 56 801 ₽/мес», — отмечают аналитики Авито Работы.
В топ-5 самых востребованных профессий также вошли менеджеры по персоналу (+67% вакансий, средняя зарплата 59 456 ₽/мес), банковские работники (+65%, 66 864 ₽/мес), коммерческие агенты (+52%, 94 666 ₽/мес) и менеджеры по развитию бизнеса (+22%, 76 210 ₽/мес).
Исследование учитывало вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до 1−3 лет, при этом зарплатные предложения для руководящих позиций могут значительно превышать средние значения.
Эксперты связывают повышенный спрос на инспекторов с ужесточением контроля в различных сферах деятельности, от государственного регулирования до корпоративного аудита.