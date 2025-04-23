Фонд капитального ремонта приступил к работам в Калининграде

На улице Серпуховская, 37−41 специалисты приступили к ремонту крыши и фасада здания. Параллельно ведутся работы в подвале дома на улице Сеченова, 27. На улице Тургенева, 22а проводятся кровельные работы, а на улице Житомирская, 22−24 осуществляется ремонт подвала и фундамента.