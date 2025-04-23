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Фонд капитального ремонта приступил к работам в Калининграде

В нескольких районах города начались масштабные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Источник: Freepik

На улице Серпуховская, 37−41 специалисты приступили к ремонту крыши и фасада здания. Параллельно ведутся работы в подвале дома на улице Сеченова, 27. На улице Тургенева, 22а проводятся кровельные работы, а на улице Житомирская, 22−24 осуществляется ремонт подвала и фундамента.

Техническое обследование зданий выявило серьезные проблемы: на кровлях обнаружены повреждения целостности конструкций, следы влаги и гниения деревянных элементов, а также неисправности дымоходов. В подвалах зафиксированы разрушения кирпичной кладки стен, утрата штукатурного слоя и следы увлажнения. Фундаменты имеют повреждения и признаки биопоражения. На фасадах наблюдается утрата штукатурного покрытия и выветривание кирпичных швов.

Параллельно завершается капитальный ремонт крыш по адресам улица Краснокаменная, 69, 75 и улица Красносельская, 5. Специалисты провели комплексную работу: заменили кровельное покрытие, отремонтировали стропильную систему, выполнили огнебиозащитную обработку деревянных конструкций. Также были утеплены чердачные перекрытия, восстановлены дымоходы, установлена новая водосточная система и смонтированы ограждения на кровле.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта многоквартирных домов.