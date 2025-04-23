Карты белорусских банков могут не работать 24 апреля

Белорусы могут столкнуться с работой банковских карт некоторых банков. Об этом предупредили в Банковском процессинговом центре.
Так, сбои в работе банковских карт белорусских банков ожидаются ночью 24 апреля. Проблемы с осуществлением операций по банковским картам возможны из-за плановых технологических работ на оборудовании Банковского процессингового центра, которые будут проходить с 03.20 до 06.30 часов.
Белорусов предупредили о вероятных сложностях в этот период при оплате картами покупок и услуг, а также при снятии наличных в банкоматах и при пользовании терминалами самообслуживания.
Напомним, услугами Банковского процессингового центра пользуются белорусские банки: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «СберБанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк “Решение”, “Франсабанк”, “Цептер Банк”, “БТА Банк”.
Тем временем Минсельхозпрод повысил цены на говядину в Беларуси на экспорт.
И мы писали, что правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси.