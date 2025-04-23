В Ростове отремонтируют кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской

«Комплексный подход к благоустройству включает в себя и ряд дорожных работ: ремонт дорожного покрытия на кольцевом пересечении улиц, изменение конфигурации радиуса правого поворота с ул. Таганрогской на ул. Малиновского с плавным входом в проезжую часть ул. Малиновского, ремонт и обустройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта на южной стороне ул. Таганрогской в направлении центра города, перенос места остановки общественного транспорта по ул. Таганрогской», — написал Александр Скрябин.