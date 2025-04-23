В Ростове отремонтируют кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской

«Комплексный подход к благоустройству включает в себя и ряд дорожных работ: ремонт дорожного покрытия на кольцевом пересечении улиц, изменение конфигурации радиуса правого поворота с ул. Таганрогской на ул. Малиновского с плавным входом в проезжую часть ул. Малиновского, ремонт и обустройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта на южной стороне ул. Таганрогской в направлении центра города, перенос места остановки общественного транспорта по ул. Таганрогской», — написал Александр Скрябин.
Перед началом дорожных работ установят стелу. На ее постаменте будет сделана надпись «Ростов-на-Дону — город воинской славы», изображены гербы России и Ростовской области. В верхней части стелы запланировано размещение орденов Ленина, Отечественной войны I степени и герба города Ростова-на-Дону.
Также на въезде появится постамент с надписью «Октябрьский район» и флаговой группой. Со стороны улиц Таганрогской, Малиновского и проезда к садовому товариществу «Восход-2» установят ограждения.
Кроме того, к 80-летию Победы выполнят реставрацию основания стелы, посвященной авиаторам. В рамках проекта внимание уделят освещению и озеленению территории.
Напомним, до конца 2025 года ул. Малиновского в Ростове планируют отремонтировать за 287 млн рублей.