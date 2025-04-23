Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове отремонтируют кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской

Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове отремонтируют транспортное кольцо на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

«Комплексный подход к благоустройству включает в себя и ряд дорожных работ: ремонт дорожного покрытия на кольцевом пересечении улиц, изменение конфигурации радиуса правого поворота с ул. Таганрогской на ул. Малиновского с плавным входом в проезжую часть ул. Малиновского, ремонт и обустройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта на южной стороне ул. Таганрогской в направлении центра города, перенос места остановки общественного транспорта по ул. Таганрогской», — написал Александр Скрябин.

Перед началом дорожных работ установят стелу. На ее постаменте будет сделана надпись «Ростов-на-Дону — город воинской славы», изображены гербы России и Ростовской области. В верхней части стелы запланировано размещение орденов Ленина, Отечественной войны I степени и герба города Ростова-на-Дону.

Также на въезде появится постамент с надписью «Октябрьский район» и флаговой группой. Со стороны улиц Таганрогской, Малиновского и проезда к садовому товариществу «Восход-2» установят ограждения.

Кроме того, к 80-летию Победы выполнят реставрацию основания стелы, посвященной авиаторам. В рамках проекта внимание уделят освещению и озеленению территории.

Напомним, до конца 2025 года ул. Малиновского в Ростове планируют отремонтировать за 287 млн рублей.