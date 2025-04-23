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В аэропорту Толмачево хотят расширить международный терминал

Планами поделился генеральный директор воздушной гавани Константин Фуряев.

Международный терминал новосибирского аэропорта Толмачево планируют расширить. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС генеральный директор воздушной гавани Константин Фуряев.

Как отметил Фуряев, с существующим в настоящее время пассажиропотоком терминалы справляются. Однако аэропорт все равно заключил договор на корректировку проектной документации по второму этапу реконструкции. В рамках этого соглашения проектировщики должны разработать различные варианты концепции аэровокзального комплекса.

Также по словам генерального директора, международные направления стали основным драйвером развития аэропорта. В связи с чем и нужно увеличить пропускную способность сектора «B» в полтора раза.