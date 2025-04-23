В аэропорту Толмачево хотят расширить международный терминал

Как отметил Фуряев, с существующим в настоящее время пассажиропотоком терминалы справляются. Однако аэропорт все равно заключил договор на корректировку проектной документации по второму этапу реконструкции. В рамках этого соглашения проектировщики должны разработать различные варианты концепции аэровокзального комплекса.