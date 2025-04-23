В Новосибирской области усилят ограничения на продажу тонизирующих напитков

Ранее в регионе уже действовал запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Теперь список запрещённых к продаже детям напитков расширяется — с 1 марта 2025 года в силу вступает федеральный закон № 304-ФЗ. Он запрещает реализацию несовершеннолетним не только классических энергетиков, но и напитков с экстрактами гуараны, женьшеня, родиолы розовой и других стимулирующих компонентов.