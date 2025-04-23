В Новосибирской области усилят ограничения на продажу тонизирующих напитков

В Новосибирской области подготовили законопроект о дополнительных ограничениях на продажу энергетических и тонизирующих напитков. Новый порядок вводит запрет на их реализацию вблизи школ, больниц, спортплощадок и во время массовых мероприятий. Об этом сообщают Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.
Законопроект «Об отдельных вопросах регулирования продажи безалкогольных тонизирующих напитков» представили на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания НСО. Его планируют принять сразу в двух чтениях 6 мая, чтобы документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.
Согласно проекту, продавать энергетики и другие тонизирующие напитки запретят в зданиях и помещениях, где проходят образовательные, культурные, медицинские и спортивные мероприятия. Под запрет попадут и территории рядом с такими учреждениями, а также места проведения массовых и спортивных мероприятий.
Ранее в регионе уже действовал запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Теперь список запрещённых к продаже детям напитков расширяется — с 1 марта 2025 года в силу вступает федеральный закон № 304-ФЗ. Он запрещает реализацию несовершеннолетним не только классических энергетиков, но и напитков с экстрактами гуараны, женьшеня, родиолы розовой и других стимулирующих компонентов.
Инициаторы регионального законопроекта отмечают, что федеральный закон даёт субъектам дополнительные полномочия по регулированию оборота подобных напитков. Власти региона считают, что усиление контроля поможет снизить употребление подобных продуктов среди подростков и в целом сделать среду более безопасной.