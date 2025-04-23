В Петербурге началось серийное производство режущего инструмента

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Серийное производство полного цикла сменных пластин и заготовок режущего инструмента для станков с числовым программным управлением (ЧПУ) стартовало при участии Фонда развития промышленности (ФРП) на станкоинструментальном заводе «Вириал» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в ФРП, новая продукция будет востребована в авиационной, двигателестроительной и судостроительной отраслях, она снизит зависимость от импорта. Среди заказчиков — предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, и «Росатом». Первые партии продукции уже прошли промышленные испытания на заводах заказчиков.
«Сегодня запущено новое, тысячное, производство при участии Фонда развития промышленности. Всего ФРП профинансировал уже 1900 проектов в 79 регионах страны, предоставив свыше 630 миллиардов рублей на создание высокотехнологичных и импортозамещающих производств по всей стране. Юбилейным стал проект компании “Вириал”, запустившей в серию режущий инструмент, востребованный в ключевых отраслях промышленности. На приобретение оборудования федеральный ФРП предоставил льготный заем в размере 1 миллиарда рублей, общие инвестиции составили 1,25 миллиарда рублей», — сказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.
Кроме того, как отметили в пресс-службе фонда, «Вириал» планирует выпускать до 6 миллионов твердосплавных сменных многогранных пластин и до 120 тонн заготовок твердосплавного металлорежущего инструмента ежегодно. Завод уже начал выпуск первых российских пластин для отрезных операций металлообработки, а также стержней с винтовыми каналами.
По данным компании, в настоящее время порядка 70% российского рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента занимают зарубежные производители — преимущественно из Китая и Южной Кореи.
«Вириал» планирует увеличить свою долю: по пластинам с 2% до 10%, а по заготовкам — с 10% до 40%, что позволит существенно сократить импорт и сделать качество продукции соответствующей мировым стандартам, а по затратам на производство в ряде случаев сделать ее дешевле зарубежных аналогов на 15−20%", — отметили на предприятии.
Продукция «Вириала» изготавливается из порошков карбидов вольфрама, тантала и титана. Сырье поставляется из Брянской и Свердловской областей, что обеспечивает стопроцентную локализацию производства.
«После ухода европейских поставщиков спрос на отечественный инструмент вырос кратно. Благодаря займу ФРП мы приобрели порядка 50 единиц современного оборудования и совместно с учеными РАН разработали продукцию, способную конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Сегодня “Вириал” — один из трех российских производителей твердосплавного инструмента полного цикла: от порошка до готового изделия», — заявил генеральный директор ООО «Вириал» Владимир Румянцев.
По его словам, компания при поддержке ФРП и Минпромторга РФ планирует значительное расширение производственных мощностей для организации полностью роботизированного производства и кратного увеличения выпуска продукции.
Сменные многогранные пластины — это режущий инструмент, который непосредственно взаимодействует с обрабатываемым материалом на станках с ЧПУ. Пластины отличаются высокой точностью и сложной формой, они изготавливаются из твердого сплава на основе карбида вольфрама.
Заготовки твердосплавного осевого режущего инструмента представляют собой цилиндрические стержни с внутренними каналами для подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) или без них.
В 2019 году завод «Вириал», получив займ от ФРП на 235 миллионов рублей, запустил линию по производству твердосплавного инструмента первого поколения: стержней без каналов для СОЖ и сменных многогранных пластин более простой формы и меньшей точности.