В Петербурге началось серийное производство режущего инструмента

«Вириал» планирует увеличить свою долю: по пластинам с 2% до 10%, а по заготовкам — с 10% до 40%, что позволит существенно сократить импорт и сделать качество продукции соответствующей мировым стандартам, а по затратам на производство в ряде случаев сделать ее дешевле зарубежных аналогов на 15−20%", — отметили на предприятии.