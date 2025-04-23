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Из Омска открывается новое авиасообщение с Горно-Алтайском

Информацию об этом подтвердил сам перевозчик.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «ЮВТАэро» начала продажу билетов на прямые рейсы из Омска в Горно-Алтайск. Первый вылет запланирован на 4 мая. Полеты будут выполняться по воскресеньям на самолетах Canadair CRJ 200. Время в полете составит 1 час 50 минут.

Стоимость билета в одну сторону составит 5300 рублей. При этом в оплату входит стоимость ручной клади и багажа до 10 кг. Новое направление стало доступно благодаря программе субсидирования Федерального агентства воздушного транспорта, благодаря которой из Омска открыто уже 12 направлений с пониженными ценами на билеты.

Ранее мы писали, что еще один автобусный рейс Омск-Петропавловск запустят 1 мая.