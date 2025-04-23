Из Омска открывается новое авиасообщение с Горно-Алтайском

Авиакомпания «ЮВТАэро» начала продажу билетов на прямые рейсы из Омска в Горно-Алтайск. Первый вылет запланирован на 4 мая. Полеты будут выполняться по воскресеньям на самолетах Canadair CRJ 200. Время в полете составит 1 час 50 минут.