Единственный в России авиарейс до Мьянмы приостановили

Турагентства пытались увеличить турпоток с помощью рекламных акций, но безуспешно. В самолете при полной загрузке в 156 человек летали от 15 до 60 пассажиров. Руководство аэропорта ожидает, что компания возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.