Единственный в России авиарейс до Мьянмы приостановили

Единственный авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой, приостановили из-за низкой загруженности и землетрясения, которое произошло в стране в конце марта. Самолет, напомним, летал по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.
«Мьянма на сегодня отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. К сожалению, загрузка была не очень высокая», — пояснил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.
Турагентства пытались увеличить турпоток с помощью рекламных акций, но безуспешно. В самолете при полной загрузке в 156 человек летали от 15 до 60 пассажиров. Руководство аэропорта ожидает, что компания возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.
Напомним, перелеты через Мьянму представляют собой удобный транзит для туристов, направляющихся в Юго-Восточную Азию, в частности в Малайзию и другие страны региона.