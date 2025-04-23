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Единственный в России авиарейс до Мьянмы приостановили

Самолеты из Новосибирска больше не летают в Юго-Восточную Азию.

Единственный авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой, приостановили из-за низкой загруженности и землетрясения, которое произошло в стране в конце марта. Самолет, напомним, летал по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

«Мьянма на сегодня отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. К сожалению, загрузка была не очень высокая», — пояснил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

Турагентства пытались увеличить турпоток с помощью рекламных акций, но безуспешно. В самолете при полной загрузке в 156 человек летали от 15 до 60 пассажиров. Руководство аэропорта ожидает, что компания возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.

Напомним, перелеты через Мьянму представляют собой удобный транзит для туристов, направляющихся в Юго-Восточную Азию, в частности в Малайзию и другие страны региона.