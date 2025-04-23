В Самарской области госкомпании выполнили обязательную квоту закупок у МСП

«Установленная Правительством квота на закупки компаниями с госучастием у МСП-поставщиков дает малому и среднему бизнесу крупный рынок сбыта своей продукции. В прошлом году его объем составил 9,6 трлн рублей. В общей сложности в 2024 году на исполнение требований квоты было проверено более 7,5 тысяч региональных заказчиков. По итогам мониторинга мы передали информацию о заказчиках-нарушителях в ФАС России для принятия решений об административных правонарушениях в соответствии с законодательством», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.