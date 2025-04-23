В Самарской области госкомпании выполнили обязательную квоту закупок у МСП

Наш регион вошел в список 22-х субъектов России, где все заказчики отчитались о работе за год и удовлетворили требования по закупкам у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила Корпорация МСП.
Особую значимость поддержки малого и среднего предпринимательства подчеркнул глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
В прошлом году количество закупок больших компаний у производств малого и среднего бизнеса выросло на 6% (или на 132 млрд рублей) в сравнении с 2023 годом. Количество компаний в сфере малого и среднего бизнеса, которые поставляют государственным фирмам свою продукцию увеличилось также на 6% и перешагнуло отметку в 4,5 тысячи предприятий.
«По инициативе главы региона регулярно проводим ярмарки промышленной кооперации. На одной площадке, в центре “Мой бизнес” собираем индустриальных партнеров и представителей малого и среднего бизнеса. Потенциальные заказчики и поставщики могут наладить диалог и обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества», — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
В 2022 году в РФ ввели обязательную квоту в 25% на закупки у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ. Каждый год госкомпании должны публиковать в ЕИС отчеты за год по закупкам у малых и средних предприятий.
Выяснилось, что больше 300 областных госкомпаний из 65 субъектов России пренебрегли требованиями. 256 компаний просто не стали выкладывать отчетность или опубликовали ее позже положенного срока, а 51 не смогли преодолеть порог обязательной квоты.
«Установленная Правительством квота на закупки компаниями с госучастием у МСП-поставщиков дает малому и среднему бизнесу крупный рынок сбыта своей продукции. В прошлом году его объем составил 9,6 трлн рублей. В общей сложности в 2024 году на исполнение требований квоты было проверено более 7,5 тысяч региональных заказчиков. По итогам мониторинга мы передали информацию о заказчиках-нарушителях в ФАС России для принятия решений об административных правонарушениях в соответствии с законодательством», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
С мерами поддержки инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, можно ознакомиться на сайте Агентства по привлечению инвестиций.
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