В Севастополе намерены построить объездную дорогу от трассы «Таврида» к порту

Оба перекрестка загружены, в час пик они являются местом заторов. Один — крестообразный, на котором смыкаются четыре дороги: Балаклавское шоссе, ведущее в город от окончания трассы «Таврида», подъезд к парку «Максимова дача» и частному сектору в его районе, проходящий через крупный спальный район и ведущий в центр проспект Генерала Острякова, а также съезд к крупному рынку и второму перекрестку. Второе пересечение дорог выстроено по принципу кругового движения, здесь сходятся выезд от первого перекрестка, улица Хрусталева (фактически — дублер проспекта Генерала Острякова), ведущее к Камышовой бухте и недавно отремонтированное Камышовое шоссе с большой пропускной способностью, съезд на ведущее к частному сектору и курортным районам Монастырское шоссе и съезд с Балаклавского шоссе.