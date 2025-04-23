Имущество «Донхлеббанка» снова пытаются продать за 181 млн рублей

По информации источника, на продажу выставлены долги перед банком, в числе должников фигурируют хлебопекарное предприятие ООО «Фабрика СТМ» и ее учредители — физлица.
Имущество на продажу — это 14 лотов общей стоимостью порядка 300 млн руб. Они представляют собой несколько нежилых зданий и сооружений, расположенных в Азове, Волгодонске, Морозовске, Таганроге, Зернограде и Ростове-на-Дону.
Аукцион будет проводиться с повышением цены, при этом шаг увеличения составляет 5% от начальной стоимости активов.
Напомним, «Донхлеббанк» был признан банкротом в марте 2019 года. С иском в арбитражный суд Ростовской области обратился Центробанк, который до этого отозвал у финансовой организации лицензию. Итоги аукциона планируется подвести в июне 2025 года.