Имущество «Донхлеббанка» снова пытаются продать за 181 млн рублей

Напомним, «Донхлеббанк» был признан банкротом в марте 2019 года. С иском в арбитражный суд Ростовской области обратился Центробанк, который до этого отозвал у финансовой организации лицензию. Итоги аукциона планируется подвести в июне 2025 года.