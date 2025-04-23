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Как изменился курс доллара на торгах 23 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, поднявшись на 0,15 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,30 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс юаня составил 71,03 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7−521,1 тенге, евро — по 591,5−597,5 тенге, рубли — по 6,19−6,31 тенге.

Мировые цены на нефть 23 апреля растут на торгах.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,53%, до 68,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,62%, до 64,70 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,07 тенге, евро — 595,21 тенге, рубля — 6,37 тенге.