Как изменился курс доллара на торгах 23 апреля

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, поднявшись на 0,15 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,30 тенге (-0,08).
Средневзвешенный курс юаня составил 71,03 тенге (+0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7−521,1 тенге, евро — по 591,5−597,5 тенге, рубли — по 6,19−6,31 тенге.
Мировые цены на нефть 23 апреля растут на торгах.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,53%, до 68,47 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,62%, до 64,70 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,07 тенге, евро — 595,21 тенге, рубля — 6,37 тенге.