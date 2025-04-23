Волгоградский медвуз запустил школу для главных врачей региона

В Волгограде стартовал проект «Школа главного врача — регион», охватывающий один из десяти российских регионов, отобранных для его реализации. Образовательная программа организована Волгоградским государственным медицинским университетом при поддержке Министерства здравоохранения России.
На протяжении месяца 20 управленческих специалистов в области здравоохранения будут повышать свою квалификацию, изучая ключевые аспекты практического здравоохранения. В программу обучения входят такие важные направления, как стратегическое планирование, цифровая трансформация, управление правовыми рисками, бизнес-процессы, экономика и финансы в здравоохранении, а также управление персоналом. Участники смогут не только слушать лекции, но и принимать участие в практических модулях, включая экскурсии по ведущим медицинским учреждениям региона. Это даст им возможность познакомиться с передовыми региональными практиками в сфере организации здравоохранения.
Проект реализуется по поручению Минздрава России, а его основным организатором и методологом выступает Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава. В процессе обучения будут задействованы возможности различных учреждений и инициатив, таких как «Фабрика знаний» при ВолгГМУ, Региональный телемедицинский центр, Волгоградский областной клинический онкодиспансер и Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25.
Слушатели смогут узнать о современных тенденциях и стратегиях управления в здравоохранении, ознакомиться с эффективными методами организации стационарной и первичной медико-санитарной помощи, а также развить навыки применения процессного подхода в сфере медицинского обслуживания.