Волгоградский медвуз запустил школу для главных врачей региона

На протяжении месяца 20 управленческих специалистов в области здравоохранения будут повышать свою квалификацию, изучая ключевые аспекты практического здравоохранения. В программу обучения входят такие важные направления, как стратегическое планирование, цифровая трансформация, управление правовыми рисками, бизнес-процессы, экономика и финансы в здравоохранении, а также управление персоналом. Участники смогут не только слушать лекции, но и принимать участие в практических модулях, включая экскурсии по ведущим медицинским учреждениям региона. Это даст им возможность познакомиться с передовыми региональными практиками в сфере организации здравоохранения.