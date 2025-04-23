В Омске обновят рельсы на трамвайном кольце в районе 3-го Разъезда

В Омске этим летом проведут масштабный ремонт трамвайных путей. Уже на этой неделе с подготовительными работами бригады зайдут на улицу Челюскинцев. Замена рельсов, шпал и крепёжных элементов запланирована на участке от ледового дворца им. Фетисова до кольца на 11-й Ремесленной.
Капитально обновят пути на трамвайном кольце в районе 3-его Разъезда. Здесь рабочие приподнимут грунт, чтобы предупредить возможное подтопление талыми водами в весенний сезон. Ранее сообщалось, что в Омске четыре проблемных участка путей, которые находятся в зоне риска в период снеготаяния. К ним относится и данный участок.
Как сообщает пресс-служба мэрии, общая длина трамвайных путей в Омске — 77,4 км. Капитальный ремонт затронет почти 1,5 км путей. Все работы предприятие «Электрический транспорт» проведёт за свой счёт.
Ранее мы писали, что в прошлом году электрическим транспортом в Омске воспользовались почти 34 миллиона раз. Это на три миллиона поездок больше, чем в 2023 году.