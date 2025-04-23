На картонажной фабрике в Гусеве начали производить уникальную упаковку

Картонажная фабрика в Гусеве начала производить уникальную упаковку. На заводе установили линию многоточечной склейки гофрокоробов. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Первой картонажной фабрики» Марат Кавеев.
В нашей области это единственная линия, она эксклюзивная. Такой вид продукции на сегодняшний день можем выпускать только мы. Данная линия позволила нам войти в сегмент HoReCa. Это бургерные, всевозможные точки питания. Плюс эта линия даёт нам возможность выпускать короба достаточно сложной конструкции, с несколькими точками склейки, что является очень привлекательным для наших покупателей, — рассказал Марат Кавеев.
Кроме того, в 2025 году на заводе установили полуавтоматический автопитатель подачи заготовок для линии по производству четырёхклапанных гофрокоробов. На фабрике также появился измельчитель гильз рулонов сырья.
«Первая картонажная фабрика» располагается в Гусеве, на территории кластера «Технополис GS». Тару «ПКФ» используют в пищевой промышленности, мебельной индустрии, производстве электроники. В месяц завод может выпускать 4,5 миллиона квадратных метров гофрокартона. На фабрике также производят почти два миллиона кареток для яиц. Продукцию из гофрокартона реализуют внутри региона. Лотки для яиц поставляют также на территорию других субъектов России.