На картонажной фабрике в Гусеве начали производить уникальную упаковку

В нашей области это единственная линия, она эксклюзивная. Такой вид продукции на сегодняшний день можем выпускать только мы. Данная линия позволила нам войти в сегмент HoReCa. Это бургерные, всевозможные точки питания. Плюс эта линия даёт нам возможность выпускать короба достаточно сложной конструкции, с несколькими точками склейки, что является очень привлекательным для наших покупателей, — рассказал Марат Кавеев.