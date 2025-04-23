Расширен состав Совета директоров АО «Нурбанк»

В ходе собрания рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров.
По состоянию на 18 апреля 2025 года Совет директоров АО «Нурбанк» представлен составом:
Сарсенов Эльдар Рашитович — Председатель Совета директоров Камалеев Рустем Гумарович — член Совета директоров — независимый директор Фролов Александр Леонидович — член Совета директоров Вахитов Искандер Ришатович — член Совета директоров — независимый директор Талпаков Аслан Бактыгереевич — член Совета директоров — независимый директор Наумов Александр Владимирович — член Совета директоров-независимый директор.
Принятое решение направлено на дальнейшее укрепление корпоративного управления банка и повышение эффективности работы его руководящих органов.
АО «Нурбанк» имеет лицензию № 1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.