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Расширен состав Совета директоров АО «Нурбанк»

18 апреля 2025 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк».

Источник: АО «Нурбанк»

В ходе собрания рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров.

По состоянию на 18 апреля 2025 года Совет директоров АО «Нурбанк» представлен составом:

Сарсенов Эльдар Рашитович — Председатель Совета директоров Камалеев Рустем Гумарович — член Совета директоров — независимый директор Фролов Александр Леонидович — член Совета директоров Вахитов Искандер Ришатович — член Совета директоров — независимый директор Талпаков Аслан Бактыгереевич — член Совета директоров — независимый директор Наумов Александр Владимирович — член Совета директоров-независимый директор.

Принятое решение направлено на дальнейшее укрепление корпоративного управления банка и повышение эффективности работы его руководящих органов.

АО «Нурбанк» имеет лицензию № 1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.