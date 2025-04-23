Bloomberg: Польша планирует изменить структуру оборонных закупок

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Польша, согласно статье, увеличила расходы на оборону с 2,4% ВВП до 4,7% в 2025 году. Эти средства должны были привести к росту польской оборонной промышленности, в которой доминирует Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), конгломерат из 50 компаний, производящих широкий спектр военной техники.
Это связано с тем, что Польше не хватает производственных мощностей. Из-за этого PGZ не может обеспечить армию необходимыми объемами вооружений, в том числе своим флагманским продуктом (переносными зенитно-ракетными комплексами Piorun), на который выстроилась очередь из заказчиков в европейских странах.
«Если мы не создадим собственные оборонные мощности, нам придется платить за производственные мощности кого-то другого», — предупредил Яцек Тарочински, научный сотрудник отдела безопасности и обороны государственного Центра восточных исследований.
В 2022 году PGZ подписала соглашение с рядом иностранных компаний, причем предполагалось, что партнерство будет заключаться в постепенном переносе производственного процесса в Польшу. Хотя производство должно было начаться в 2026 году, окончательные условия, например с южнокорейскими компаниями Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace, все еще обсуждаются.
Успехи в создании местного потенциала для сборки систем вооружения ограничиваются поставками 96 гаубиц Krab для армии и установкой южнокорейских ракет Chunmoo на транспортные средства местного производства. С начала конфликта на Украине прошло больше трех лет, а в Польше сделано «не так уж много», признал Томаш Смура, директор оборонной программы Фонда Казимира Пулаского. Как он утверждает, соседние страны резко увеличили производство, тогда как Польша все еще производит продукцию в объемах, которые наблюдались до 2022 года.
В сложившейся ситуации представители польского правительства и руководство PGZ обвиняют друг друга. Стороны вменяют в вину друг другу дефицит комплектующих и производственных мощностей, срыв сроков, нехватку специалистов и неприоритетную роль экспорта. Однако все согласны с тем, что ситуацию надо менять, говорится в статье.
В прошлом году страна потратила на оборону более 150 млрд злотых (около 35 млрд евро). Однако большая часть этих средств пошла на импортные закупки, тогда как общий объем польского экспорта в 2023 году, по данным Министерства иностранных дел, составил всего 1,74 млрд евро. В Польше хотят изменить это соотношение, ускорить развитие собственного производства и активизировать национальную оборонную промышленность, заключает Bloomberg.