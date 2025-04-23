Bloomberg: Польша планирует изменить структуру оборонных закупок

Успехи в создании местного потенциала для сборки систем вооружения ограничиваются поставками 96 гаубиц Krab для армии и установкой южнокорейских ракет Chunmoo на транспортные средства местного производства. С начала конфликта на Украине прошло больше трех лет, а в Польше сделано «не так уж много», признал Томаш Смура, директор оборонной программы Фонда Казимира Пулаского. Как он утверждает, соседние страны резко увеличили производство, тогда как Польша все еще производит продукцию в объемах, которые наблюдались до 2022 года.