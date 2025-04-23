В Краснодаре появятся 35 новых платных парковок: список мест

Парковочные места будут расположены на следующих участках улично-дорожной сети города:



• с 30 июня — по обеим сторонам ул. им. Новицкого от ул. им. Каляева до пр. Геленджикского. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 июня — по обеим сторонам ул. им. Атарбекова от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 июня — по обеим сторонам ул. им. Воровского от ул. Красных Партизан до ул. им. Атарбекова. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 июня — по обеим сторонам ул. им. Воровского от ул. Красных Партизан до ул. им. Рылеева. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 июня — по обеим сторонам ул. Кореновской от ул. им. Дзержинского до ул. Светлой. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 июля — по обеим сторонам ул. 1-го Мая от ул. им. 40-летия Победы до пр. Медицинского. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 июля — по обеим сторонам ул. им. 40-летия Победы от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 июля — по обеим сторонам ул. им. 40-летия Победы от ул. Российской до ул. 1-го Мая. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 июля — по чётной стороне ул. Российской от дома № 138 до ул. Черкасской. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 31 июля — по обеим сторонам ул. им. Петра Метальникова от ул. им. Есенина до ул. Российской. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 июля — по обеим сторонам ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Российской. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. Коммунаров от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 31 августа — по чётной стороне ул. Коммунаров в районе дома № 278. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. Передовой от ул. Северной до ул. им. Володи Головатого. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. Отрадной от ул. Северной до ул. им. Володи Головатого. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. Северной от ул. им. Ломоносова до ул. Передовой. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. им. Гоголя от ул. им. Суворова до ул. Железнодорожной. Стоимость составит 50 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. им. Леваневского от ул. Промышленной до тупика. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 31 августа — по обеим сторонам ул. им. Леваневского от ул. Длинной до ул. им. Будённого. Стоимость составит 50 ₽/час;



• с 30 сентября — по обеим сторонам ул. им. Дзержинского от ул. Дальней до ул. Шоссе Нефтяников. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 сентября — по обеим сторонам ул. Клубной от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 сентября — по обеим сторонам ул. им. Тургенева от ул. им. Космонавта Гагарина до ул. Дальней. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 сентября — по обеим сторонам ул. Дальней от ул. им. Тургенева до ул. им. Дзержинского. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 30 сентября — по нечётной стороне ул. им. Академика Лукьяненко от ул. им. Калинина до ул. Красных Партизан. Стоимость составит 40 ₽/час;



• с 31 октября — по чётной стороне ул. им. Селезнёва от дома № 60 до дома № 72. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 октября — по чётной стороне ул. им. Селезнёва в районе дома № 76. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 октября — по обеим сторонам ул. Старокубанской от ул. Ставропольской до ул. им. Селезнёва. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 октября — по обеим сторонам ул. им. Димитрова от ул. Бургасской до ул. Майкопской. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 октября — по чётной стороне ул. Ставропольской от ул. им. Академика Павлова до ул. им. Шевченко. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 31 октября — по чётной стороне ул. Ставропольской от ул. им. Полины Осипенко до ул. Малой. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. Сормовской от ул. Симферопольской до ул. им. Тюляева. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. 1-й Заречной. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. Уральской от ул. Симферопольской до ул. им. Тюляева. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. им. Тюляева от ул. Сормовской до ул. Уральской. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. Уральской от ул. им. Тюляева до ул. 1-го Мая. Стоимость составит 30 ₽/час;



• с 30 ноября — по обеим сторонам ул. Сормовской от ул. Старокубанской до ул. Симферопольской. Стоимость составит — 30 ₽/час.