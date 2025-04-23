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Новосибирцы смогут улететь в Камрань и Шымкент летом-2025

Ожидается, что в 2025 году через Толмачево пройдет около 9,6 миллиона пассажиров.

Источник: Om1 Новосибирск

Коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков на пресс-конференции ТАСС объявил о расширении международной маршрутной сети. Первые рейсы в Шымкент начнутся в июне 2025 года, их будут выполнять авиакомпании S7 и SCAT.

Во вьетнамскую Камрань полеты запустят в весенне-летний сезон перевозчики AzurAir и «Икар». Как отметили в аэропорту, это часть стратегии по развитию как ближнего, так и дальнего международного сообщения.

Генеральный директор аэропорта Константин Фуряев прогнозирует рост пассажиропотока на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2025 году через Толмачево пройдет около 9,6 миллиона пассажиров.