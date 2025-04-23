FAW проведет проверку после жалоб на невозможность завести Bestune T99 в России

«Владельцы все говорят, что пишут очень много писем в представительство, которое их отфутболивает, говорит невпопад и так далее. Вопрос с “окирпичиванием” машины — это их классическая история, они сами делятся между собой, как с этим бороться. Это не у каждой машины, но регулярно это происходит», — уточнила Лисовская.