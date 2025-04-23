Три новых маслозавода планируют построить в Ростовской области

«В нашем портфеле сразу три проекта маслоэкстракционных заводов- компании “АСВА”, “Агропрайм” и проект кубанской компании “Жарков”, который мы запускаем в территории опережающего развития “Зверево”, — сказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. — Это говорит о потенциале этой отрасли».