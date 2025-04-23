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Три новых маслозавода планируют построить в Ростовской области

Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. В Ростовской области планируется создать три новых маслоэкстракционных завода. Об этом говорилось на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

«В нашем портфеле сразу три проекта маслоэкстракционных заводов- компании “АСВА”, “Агропрайм” и проект кубанской компании “Жарков”, который мы запускаем в территории опережающего развития “Зверево”, — сказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. — Это говорит о потенциале этой отрасли».

По словам Буракова, речь идет о масштабных инвестициях объемом в несколько миллиардов рублей.

Крупнейший российский завод по переработке льна компании «АСВА» в Азовском районе планируют запустить в августе.