Три новых маслозавода планируют построить в Ростовской области

«В нашем портфеле сразу три проекта маслоэкстракционных заводов- компании “АСВА”, “Агропрайм” и проект кубанской компании “Жарков”, который мы запускаем в территории опережающего развития “Зверево”, — сказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. — Это говорит о потенциале этой отрасли».
По словам Буракова, речь идет о масштабных инвестициях объемом в несколько миллиардов рублей.
Крупнейший российский завод по переработке льна компании «АСВА» в Азовском районе планируют запустить в августе.