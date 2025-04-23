Казахстан упростил расчеты с Турцией

Председатели центробанков Казахстана и Турции — Тимур Сулейменов и Фатих Карахан — подписали двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира.
Это значит:
- Упрощение взаимных расчетов между странами;
- Снижение валютных рисков при торговле;
- Улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;
Помощь казахстанскому бизнесу станет проще, считают в Нацбанке.
Подписание документа состоялось в рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, добавили в регуляторе.