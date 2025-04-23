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Казахстан упростил расчеты с Турцией

Казахстан и Турция подписали валютное соглашение, которое упростит взаимные расчеты между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк РК.

Источник: Nur.kz

Председатели центробанков Казахстана и Турции — Тимур Сулейменов и Фатих Карахан — подписали двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира.

Это значит:

  • Упрощение взаимных расчетов между странами;
  • Снижение валютных рисков при торговле;
  • Улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;

Помощь казахстанскому бизнесу станет проще, считают в Нацбанке.

Подписание документа состоялось в рамках Весенних встреч Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, добавили в регуляторе.