Российские банки поменяли условия банковского обслуживания для бизнеса

15 апреля о новых тарифах для бизнеса объявил Сбер. Крупнейший банк страны увеличил бесплатный лимит по переводам средств от юридических лиц на счета физических лиц на всех пакетах услуг для малого бизнеса. Лимит был повышен на 200 тыс. рублей. Кроме этого, ИП, оформившие бесплатный модуль подписки СберБизнес Прайм, смогут переводить на счета физлиц до 500 тыс. рублей ежемесячно, а для ООО был добавлен бесплатный модуль с лимитом в 300 тыс. рублей. Если сравнить стоимость подписки с лимитом переводов, то средняя комиссия банка в таком случае не превышает 0,5%. При этом с подпиской клиент получает еще и бесплатные нефинансовые сервисы.