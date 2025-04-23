Беларусь хочет купить у РЖД импортозамещенную систему продажи билетов

По словам Мартыновой, странам, где пассажиропоток на железных дорогах не очень большой, РЖД дают возможность использовать российскую систему «Экспресс». Сейчас в РФ внедрена система «Экспресс-НП» вместо предыдущей версии «Экспресс-3».
Уже четыре страны обратились к нам и ведут переговоры с РЖД о возможности покупки и использования системы «Экспресс» нового поколения.
Среди этих стран — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Первая версия системы была разработана еще в 1972 году для автоматизации процессов в продаже билетов. До недавнего времени в России работала значительно измененная версия — «Экспресс-3», но она была создана на платформе IBM. На фоне санкций эта западная компания ушла с российского рынка, и поэтому была разработана новая, импортозамещающая версия.
По данным с сайта РЖД, в середине прошлого года у «Экспресс-НП» было уже 7 тысячпользователей: это и перевозчики, и сервисные компании, и кассы, и онлайн-ресурсы продажи билетов. За сутки в систему поступает более 10 млн обращений.