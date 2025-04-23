Беларусь хочет купить у РЖД импортозамещенную систему продажи билетов

Первая версия системы была разработана еще в 1972 году для автоматизации процессов в продаже билетов. До недавнего времени в России работала значительно измененная версия — «Экспресс-3», но она была создана на платформе IBM. На фоне санкций эта западная компания ушла с российского рынка, и поэтому была разработана новая, импортозамещающая версия.