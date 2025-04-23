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Беларусь хочет купить у РЖД импортозамещенную систему продажи билетов

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусская сторона ведет переговоры с РЖД о покупке новой версии системы продажи билетов, сообщила замдиректора Научного центра «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» (дочерней компании РЖД) Елена Мартынова.

Источник: Белорусская железная дорога

По словам Мартыновой, странам, где пассажиропоток на железных дорогах не очень большой, РЖД дают возможность использовать российскую систему «Экспресс». Сейчас в РФ внедрена система «Экспресс-НП» вместо предыдущей версии «Экспресс-3».

Уже четыре страны обратились к нам и ведут переговоры с РЖД о возможности покупки и использования системы «Экспресс» нового поколения.

сказала Мартынова в рамках демо-дня индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт»

Среди этих стран — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Первая версия системы была разработана еще в 1972 году для автоматизации процессов в продаже билетов. До недавнего времени в России работала значительно измененная версия — «Экспресс-3», но она была создана на платформе IBM. На фоне санкций эта западная компания ушла с российского рынка, и поэтому была разработана новая, импортозамещающая версия.

По данным с сайта РЖД, в середине прошлого года у «Экспресс-НП» было уже 7 тысячпользователей: это и перевозчики, и сервисные компании, и кассы, и онлайн-ресурсы продажи билетов. За сутки в систему поступает более 10 млн обращений.