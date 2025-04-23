МАРТ обнаружил завышение цен в российской сети магазинов

Нарушения по ценам зафиксированы и у других компаний: это и производители, и продавцы. Среди них «дочка» известной сети «Евроопт», которая продает товары онлайн. Компания «Интернет-магазин Евроопт», по данным МАРТ, завышала как оптовые, так и розничные цены.