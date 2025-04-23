МАРТ обнаружил завышение цен в российской сети магазинов

Меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 122 виновных лиц. Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили более 200 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет).
Например, нарушения нашли у компании «ПВ-Запад». В Беларуси она управляет сетью дискаунтеров «Доброцен» — ответвлением одноименной российской сети. Там превышали максимальные торговые надбавки на хлеб, молочные продукты, сыры, фрукты, консервы рыбные, нектары и консервы для детского питания.
В том числе сеть прибавляла максимально разрешенный процент наценки не к отпускной цене производителя, а к цене оптовика, а это нарушает нормы известного ценового постановления № 713.
Экономическим судом г. Минска в отношении ООО «ПВ-Запад» и трех должностных лиц наложены штрафные санкции на сумму более 4,5 тыс. рублей.
Нарушения по ценам зафиксированы и у других компаний: это и производители, и продавцы. Среди них «дочка» известной сети «Евроопт», которая продает товары онлайн. Компания «Интернет-магазин Евроопт», по данным МАРТ, завышала как оптовые, так и розничные цены.
Экономический суд Минской области наложил за эти и другие нарушения штраф на сумму более 49 тыс. рублей. Более того, к ответственности привлечены должностные лица. Компания пыталась обжаловать решение суда, но жалобу не удовлетворили.