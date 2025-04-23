«Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае

Для автомобиля будут доступны семь цветов и четыре варианта отделки интерьера, включая светло-зеленый, напоминающий цвет бамбука. По сравнению с предыдущим поколением, у ES на 165 мм увеличилась длина и на 80 мм — колесная база. Полные технические характеристики Lexus не раскрыл, но подтвердил, что у седана будут две электрические версии — 350e и 500e.