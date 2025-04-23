Капитализация холдинга «Фридом Финанс» превысила восемь миллиардов долларов

За время своего существования базирующаяся в Казахстане компания Freedom Holding Corp. эволюционировала от регионального брокера до масштабной экосистемы с многомиллионной аудиторией. Сегодня она представляет собой международный финансовый конгломерат, в ее структуру входят банковские, брокерские, страховые, телекоммуникационные и потребительские сервисы. Капитализация холдинга превышает $8 млрд, что позволяет ему уверенно занимать позиции среди ведущих игроков финансового рынка. В чем секрет успеха компании — в материале «Газеты.Ru».
Ключевые направления
Инновационная деятельность компании выходит за рамки простого предоставления брокерских услуг. «Фридом Финанс» активно участвует в модернизации финансовой инфраструктуры Казахстана, выступая катализатором технологических и институциональных преобразований. Благодаря тесному взаимодействию с регуляторами и государственными структурами удалось значительно повысить прозрачность и понятность условий инвестирования.
Значимые проекты.
Одним из ярких примеров успешной работы компании стало IPO авиакомпании Air Astana в начале 2024 года. Размещение акций на LSE, KASE и AIX привлекло $370 млн, при этом спрос превысил предложение в три раза, что сделало это размещение одним из крупнейших в регионе за последние годы.
Стратегия развития компании включает выход за рамки традиционного финансового сектора. В 2021 году был сделан первый шаг в направлении lifestyle-сервисов с приобретением платформы Ticketon для продажи билетов на культурные мероприятия. В 2023 году экосистема пополнилась сервисами онлайн-бронирования авиабилетов Aviata и туристических туров Chocotravel.
Маркетплейс и программа лояльности.
Центральным элементом потребительского направления стал маркетплейс, занимающий лидирующие позиции в онлайн-торговле Казахстана. Интеграция с Freedom Bank позволила создать уникальный сервис доставки продуктов, объединяющий технологичные решения, финансовые инструменты и качественный клиентский опыт. За 20 недель доля платежей картами Freedom Bank на платформе выросла с менее 1% до 65%, что стимулировало использование других сервисов экосистемы.
В 2024 году холдинг представил инновационный инструмент — Freedom валюту, оформленную в виде биржевой ноты (ETN). Ее стоимость привязана к акциям Freedom Holding Corp. Пользователи получают эту валюту в качестве кэшбэка за покупки, причем на сервисах экосистемы предусмотрены повышенные ставки возврата. Freedom валюту можно использовать как платежное средство, конвертировать в деньги или инвестировать.
Упор на телеком и интеграция сервисов
Технологическая синергия между различными направлениями холдинга создает единую цифровую среду. В рамках партнерства с Vodafone развиваются мобильные сервисы, включая внедрение 5G, решения в области мобильной и фиксированной связи, Wi-Fi, облачных технологий и транзита трафика. Такая интеграция повышает ценность экосистемы для конечных пользователей, создавая взаимодополняющую среду сервисов.