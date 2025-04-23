Капитализация холдинга «Фридом Финанс» превысила восемь миллиардов долларов

За время своего существования базирующаяся в Казахстане компания Freedom Holding Corp. эволюционировала от регионального брокера до масштабной экосистемы с многомиллионной аудиторией. Сегодня она представляет собой международный финансовый конгломерат, в ее структуру входят банковские, брокерские, страховые, телекоммуникационные и потребительские сервисы. Капитализация холдинга превышает $8 млрд, что позволяет ему уверенно занимать позиции среди ведущих игроков финансового рынка. В чем секрет успеха компании в материале Газеты.Ru .