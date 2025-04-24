Губернатору рассказали о смартфонах, которые собирают в Калининградской области за 60 секунд

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал 23 апреля в Гусеве, где познакомился с производством техники. В частности, главе региона рассказали о смартфонах, которые на предприятии «ЦТС» собирают за 60 секунд каждый, ноутбуки — за 2,5 минуты. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это стало возможно после модернизации стоимостью в 200 млн рублей.