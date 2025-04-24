Губернатору рассказали о смартфонах, которые собирают в Калининградской области за 60 секунд

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал 23 апреля в Гусеве, где познакомился с производством техники. В частности, главе региона рассказали о смартфонах, которые на предприятии «ЦТС» собирают за 60 секунд каждый, ноутбуки — за 2,5 минуты. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это стало возможно после модернизации стоимостью в 200 млн рублей.
Внедренная на предприятии технология оптической инспекции с искусственным интеллектом сократила время подготовки производства серверных плат с 24 часов до получаса. Как говорит директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев, применение ИИ в изготовлении плат — новый опыт для страны.
Модернизация коснулась и процесса пайки материнских плат в азотной среде, установки компонентов на платы. Время простоя и подготовки оборудования сократили на 80%.
Губернатор отметил развитие и движение вперед «Технополис GS», увеличение объемов отгрузки товаров, занятость 960 сотрудников.