Трассу М-5 у Самары перекроют для установки надземного перехода

С 22.00 до 23.00 29 апреля, с 23.40 29 апреля до 00.30 30 апреля будет перекрыто движение до одной полосы в направлении выезда из Самары. А с 23.00 до 23.40 29 апреля нельзя будет проехать по участку на 12 километре трассы М-5 — подъезд к Самаре. Водителям следует учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.