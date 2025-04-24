Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трассу М-5 у Самары перекроют для установки надземного перехода

Самарцев предупреждают о временных ограничениях на трассе М-5.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ограничат движение на трассе М-5. Об этом предупреждает ФКУ «Поволжуправтодор».

— Ограничение связаны с выполнением работ по установке пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода, — уточнила пресс-служба ведомства.

С 22.00 до 23.00 29 апреля, с 23.40 29 апреля до 00.30 30 апреля будет перекрыто движение до одной полосы в направлении выезда из Самары. А с 23.00 до 23.40 29 апреля нельзя будет проехать по участку на 12 километре трассы М-5 — подъезд к Самаре. Водителям следует учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.