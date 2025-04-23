Центробанк составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

Банк России впервые составил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб от клиентов, касающихся вопросов кредитования. Как указано на официальном сайте регулятора, в список вошли те финансовые учреждения, розничный кредитный портфель которых сопровождался более чем одной обоснованной жалобой в 2023 году.