Центробанк составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

Банк России впервые составил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб от клиентов, касающихся вопросов кредитования. Как указано на официальном сайте регулятора, в список вошли те финансовые учреждения, розничный кредитный портфель которых сопровождался более чем одной обоснованной жалобой в 2023 году.
В Центробанке пояснили, что жалоба считается обоснованной, если в результате проверки выявлены нарушения прав потребителя и были приняты соответствующие меры. Позиция банка в ренкинге определяется исходя из числа таких жалоб на каждые 100 тысяч заключённых договоров.
Регулятор планирует публиковать подобные ренкинги ежегодно. В Банке России уверены, что эта инициатива поможет гражданам более осознанно выбирать финансовые организации, ориентируясь на опыт других заёмщиков, а сами банки смогут использовать ренкинг как стимул для повышения качества клиентского сервиса.
Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Башкирии кредитной организации «ПромТрансБанк».