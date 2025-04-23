Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

Регулятор планирует публиковать подобные ренкинги ежегодно.

Источник: Аргументы и факты

Банк России впервые составил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб от клиентов, касающихся вопросов кредитования. Как указано на официальном сайте регулятора, в список вошли те финансовые учреждения, розничный кредитный портфель которых сопровождался более чем одной обоснованной жалобой в 2023 году.

В Центробанке пояснили, что жалоба считается обоснованной, если в результате проверки выявлены нарушения прав потребителя и были приняты соответствующие меры. Позиция банка в ренкинге определяется исходя из числа таких жалоб на каждые 100 тысяч заключённых договоров.

Регулятор планирует публиковать подобные ренкинги ежегодно. В Банке России уверены, что эта инициатива поможет гражданам более осознанно выбирать финансовые организации, ориентируясь на опыт других заёмщиков, а сами банки смогут использовать ренкинг как стимул для повышения качества клиентского сервиса.

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Башкирии кредитной организации «ПромТрансБанк».