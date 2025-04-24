Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 апреля

Национальный банк изменил курсы валют на 24 апреля 2025 года, четверг. В итоге повысились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 24 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0519 белорусского рубля, 1 евро — 3,4839 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6563 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на среду, 23 апреля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился. Заметнее скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0268 белрубля, курс евро подрос на 0,0074 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0129 белрубля.
Тем временем Минсельхозпрод повысил цены на говядину в Беларуси на экспорт.