В России хотят разрешить сдавать квартиры в аренду только с согласия соседей

«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — пояснил соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.