Маркетплейсы хотят обязать отвечать за опасные товары

По мнению председателя Комитета по охране здоровья Сергея Леонова, на онлайн-площадках нередко продается продукция, не соответствующая требованиям безопасности, а контроль за ней — формальный, пишет «Парламентская газета».
Поводом для дискуссии стал инцидент с кремом Effaclar Duo, в котором Роспотребнадзор выявил опасный бензоилпероксид. Образцы закупались в аптеке и на маркетплейсе Wildberries. Если первый вариант оказался безопасен, то второй содержал потенциально канцерогенное вещество. После проверки площадка удалила товар, однако, по словам Леонова, таких случаев множество.
«Формально продавец загружает документ соответствия, но подлинность и полнота этих бумаг остаются без внимания», — пояснил депутат. Он предложил создать механизм ответственности для маркетплейсов по аналогии с обычными магазинами, а также ввести черный список недобросовестных продавцов, чтобы они не могли продолжать торговлю на других платформах.
Инициативу поддержал зампред Комитета по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, необходимо комплексное регулирование цифровой торговли. Он ожидает, что соответствующий законопроект о платформенной экономике будет внесен в Госдуму в ближайшее время.