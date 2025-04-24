Маркетплейсы хотят обязать отвечать за опасные товары

«Формально продавец загружает документ соответствия, но подлинность и полнота этих бумаг остаются без внимания», — пояснил депутат. Он предложил создать механизм ответственности для маркетплейсов по аналогии с обычными магазинами, а также ввести черный список недобросовестных продавцов, чтобы они не могли продолжать торговлю на других платформах.