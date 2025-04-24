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В Госдуме хотят списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

В Госдуме разработали проект о списании гонораров артистов-иноагентов в пользу бойцов спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР), занимающий пост первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ, инициировал законопроект о направлении средств со специальных счетов артистов-иноагентов на восстановление территорий новых субъектов РФ и реабилитацию участников СВО. С соответствующим предложением парламентарий обратился в правительство, текст инициативы имеется у ТАСС.

«Предлагается установить право осуществлять списание средств со специального счета иностранного агента на цели восстановления (создания) инфраструктуры и содействия экономического развития», — следует из текста пояснительной записки.

В случае одобрения законопроекта его действия будут иметь обратную силу — нормы распространятся на все финансовые операции, совершенные после включения лица в реестр иноагентов. Как пояснил Кошелев, инициатива также обяжет правообладателей и цифровые платформы переводить доходы от использования контента иноагентов на специальные счета.

Депутат также раскрыл схему обхода ограничений: иноагенты фиктивно продают права на свои произведения доверенным лицам за минимальную сумму, после чего те получают полные гонорары и передают их истинному правообладателю, минуя обязательный спецсчет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам вести любую образовательную работу.