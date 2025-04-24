В Госдуме хотят списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

В случае одобрения законопроекта его действия будут иметь обратную силу — нормы распространятся на все финансовые операции, совершенные после включения лица в реестр иноагентов. Как пояснил Кошелев, инициатива также обяжет правообладателей и цифровые платформы переводить доходы от использования контента иноагентов на специальные счета.