Три центра обработки данных за 4,6 млрд рублей построят в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе традиционного отчёта о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательной Думы региона отметил предстоящие изменения в сфере связи. По его словам, «Большая тройка» телеком-операторов России намерена построить в регионе центры обработки данных для развития и укрепления надёжности связи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Компании МТС, «Ростелеком» и «МегаФон» уже строят три центра обработки данных, объём инвестиций — порядка 4,6 млрд рублей, — заявил Дмитрий Демешин. — Эти площадки станут основой для цифровой трансформации инфраструктуры региона, обеспечат высокую скорость передачи данных, надёжность и безопасность, выступят платформами для внедрения искусственного интеллекта и работы с большими данными. В перспективе — создание Центра развития искусственного интеллекта. При этом мы не забываем и о традиционных направлениях.
Ранее губернатор, рассказывая о состоянии экономики Хабаровского края, отметил, что по сравнению с 2020 годом достигнут рост более чем в 1,6 раза в номинальном выражении, а основные показатели экономического развития края за минувший год превысили среднероссийские.