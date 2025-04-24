Три центра обработки данных за 4,6 млрд рублей построят в Хабаровском крае

— Компании МТС, «Ростелеком» и «МегаФон» уже строят три центра обработки данных, объём инвестиций — порядка 4,6 млрд рублей, — заявил Дмитрий Демешин. — Эти площадки станут основой для цифровой трансформации инфраструктуры региона, обеспечат высокую скорость передачи данных, надёжность и безопасность, выступят платформами для внедрения искусственного интеллекта и работы с большими данными. В перспективе — создание Центра развития искусственного интеллекта. При этом мы не забываем и о традиционных направлениях.