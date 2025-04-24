Вьетнамка стала собственником компании ресторанного бизнеса в Новосибирске

Гражданка Вьетнама вошла в число собственников компании из Новосибирска ООО «Фобо 24», которое работает в ресторанном бизнесе. Об этом пишет «infopro54».
Так, портал со ссылкой на «Контур Фокус» указывает: с начала 2025 года Туи Нуен Ли Нгуен принадлежит 20% фирмы. Остальное — в собственности самого ООО.
Отмечается, что ООО «Фобо 24» создано в августе 2022 года (до этой даты именовалось ООО «Усадьба Милково»). Уставный капитал 12,5 тысяч рублей. Выручка на конец 2023-го составила 111,3 млн рублей, чистый убыток — 1,3 млн.
«В октябре 2023 компания с таким же названием, расположенная по тому же адресу и с тем же учредителем (Ольга Ханина) была исключена из ЕГРЮЛ по результатам проверки ФНС», — говорится в публикации «infopro54».
По данным онлайн-издания, в разное время у компании возникали проблемы. Например, в 2024 году у «Усадьбы Милково» Россельхознадзор нашёл фальсификат.