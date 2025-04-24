В этом году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых больниц

Соответствующее поручение дал врио губернатора Денис Паслер на заседании правительства. Речь идет о семи клиниках, часть из которых должны были открыть еще в прошлом году. Медицинские учреждения возводятся в различных районах региона и будут оснащены современными отделениями, кабинетами узких специалистов, доступной средой для маломобильных граждан.
«Продолжительная и активная жизнь».
До конца текущего года в Свердловской области должны быть введены в эксплуатацию семь поликлиник. Об этом на заседании правительства заявил врио губернатора Денис Паслер. Общая площадь новых медучреждений составит 52 тысячи квадратных метров.
«Попросил [заместителя губернатора] Татьяну Леонидовну Савинову как можно быстрее ознакомиться с программой модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, проверить объекты, которые возводятся по ней, и организовать работу так, чтобы мы выполнили программу в полном объеме», — сказал Денис Паслер.
Глава региона напомнил, что часть объектов должны были открыть раньше.
«Недопустимо, чтобы объекты здравоохранения, на которые выделены деньги, были не реализованы в срок, — сказал Денис Паслер. — За этим должен быть постоянный, системный контроль».
Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова посетила некоторые строящиеся объекты.
«По четырем объектам у нас нет никаких сомнений, планируем их сдать в третьем квартале или начале четвертого, — сказала Татьяна Савинова. — По трем объектам существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством строителей на площадках».
По ее словам, уже разработаны дорожные карты по устранению отставания от графика. Специалисты министерства здравоохранения Свердловской области в еженедельном режиме будут проверять ход работ.
«Я уверена, что это будут не просто функциональные, а действительно красивые медицинские учреждения, — сказала Татьяна Савинова. — Поскольку это преимущественно объекты детского здравоохранения, особенно важно, чтобы они были дружелюбными к детям, чтобы маленьким пациентам там было комфортно».
Уралмаш, Арамиль, Серов.
В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, возводят поликлинику, которая войдет в состав детской городской больницы № 15. Она рассчитана на 700 посещений в смену. Это четырехэтажное здание площадью около 14 тысяч квадратных метров. Здесь будут участковая служба, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения диагностики и клинические лаборатории.
В Серове возводят детскую поликлинику площадью 7 тысяч квадратных метров. Она должна заменить старое учреждение, которое расположено в бывшем детском саду. Новое здание будет в семь раз больше существующего.
Амбулаторный корпус центральной районной больницы строится в Артемовском. Его площадь составит более 8 тысяч квадратных метров, проектная мощность составит 500 посещений в смену.
В городе Арамиль возводят детскую поликлинику с бассейном. Ее площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров. Медучреждение, в штате которого будет 58 специалистов, сможет принимать 150 пациентов за смену.
Двухсекционная детская поликлиника площадью 7,4 тысячи квадратных метров строится в Березовском. Она рассчитана на 400−500 посещений в сутки.
Во всех поликлиниках будут современные диагностические отделения, кабинеты узких специалистов, клинические лаборатории, игровые зоны для детей, комнаты психологической разгрузки для персонала, система навигации, доступная среда для маломобильных посетителей.
У каждой больницы будет индивидуально разработанный дизайн. Он будет отражать особенности конкретных муниципалитетов. Это позволит не только создать комфортную среду, но и будет способствовать формированию у детей любви к своей малой родине.
Поликлиника для Сортировки.
Подразделение детской городской клинической больницы № 9 возводят в микрорайоне Сортировка, на улице Готвальда. Площадь здания составит 7,5 тысячи квадратных метров.
«Приложим все усилия, чтобы запустить ее раньше срока: ввод в эксплуатацию по плану до конца года, но думаю, что к началу осени мы уже это сможем сделать», — сказала Татьяна Савинова.
На сегодняшний день завершено утепление фасада, ведется его оштукатуривание, после чего строители приступят к окрашиванию: первый этаж здания будет оранжевого цвета, остальные этажи — белого и зеленого.
В новой поликлинике медицинскую помощь будут получать 20 тысяч юных жителей двух крупных микрорайонов столицы Урала — Старой и Новой Сортировки. Здесь будут вести прием специалисты 15 различных профилей. В здании разместятся клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов, отделения лучевой диагностики и восстановительного лечения. На первом этаже планируется открыть травмпункт и оборудовать игровые зоны для детей.
В апреле ожидаются поставки медицинского оборудования, затем его будут устанавливать. Особое внимание уделено маршрутизации пациентов — потоки здоровых и заболевших детей разделят. Для неотложной помощи оборудован фильтр-бокс с независимым входом. Центральный вход располагается со стороны улицы Готвальда, где создается пешеходная зона. Для удобства посетителей предусмотрена парковка со стороны улицы Одинарки.
«В здании широкие коридоры, удобные кабинеты, достаточно много света и, конечно же, комфортные условия. Современные поликлиники максимально клиентоцентричны. Сюда приходят молодые мамы с детьми, в том числе с малышами, поэтому будут отдельные локации, чтобы покормить ребенка грудью, — сказала Татьяна Савинова. — Для посещений с целью профилактики предусмотрен очень качественный кабинет здорового ребенка, очень современный, интерактивный».
По ее словам, важно создать комфортные условия не только для пациентов, но и для медицинского персонала. Сохранить работоспособность, хорошее физическое и эмоциональное состояние медикам помогут комнаты психологической разгрузки с массажными креслами и сенсорными панелями.
Новые поликлиники значительно повысят доступность и качество медицинской помощи для жителей Свердловской области.