В этом году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых больниц

«Я уверена, что это будут не просто функциональные, а действительно красивые медицинские учреждения, — сказала Татьяна Савинова. — Поскольку это преимущественно объекты детского здравоохранения, особенно важно, чтобы они были дружелюбными к детям, чтобы маленьким пациентам там было комфортно».