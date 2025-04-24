ЦБ представил список российских банков по числу жалоб на кредитование

Центральный Банк (ЦБ) составил опубликовал первый список кредитных организаций, ранжированных по числу жалоб клиентов на кредитные продукты. Данные обнародованы в официальном заявлении регулятора.
«Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной», — следует из сообщения Центробанка.
Кредитные организации в рейтинге распределены по двум ключевым критериям: их системной значимости и масштабу розничного бизнеса — в отдельную группу выделены банки с портфелем свыше 5 млн кредитных договоров с физлицами. На эти финансовые учреждения, согласно данным, приходится порядка 90% всего объема выданных населению кредитов.
В ренкинг вошли банки с действующим розничным кредитным портфелем, получившие в 2024 году от ЦБ более одного подтвержденного претензионного обращения по вопросам кредитования (под обоснованными понимаются жалобы, по итогам рассмотрения которых были установлены факты нарушения прав заемщиков). Позиция каждого банка определяется количеством таких жалоб в расчете на 100 000 кредитных договоров.
Уточняется, что среди крупнейших игроков розничного кредитования (более 5 млн выданных займов) наибольшее число претензий поступило на ГПБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Почта Банк, Т-Банк, МТС Банк, ВТБ и Сбербанк.
Свыше половины жалоб клиентов ГПБ и Альфа-Банка касаются вопросов кредитных историй, тогда как 16% и 14% соответственно связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке 24% претензий относятся к кредитным каникулам, а 21% — к принуждению к допуслугам. При этом 67% жалоб клиентов Почта Банка вызваны именно навязыванием сопутствующих продуктов.
При этом в ренкинг системно значимых кредитных организаций с наибольшим относительным числом обоснованных жалоб клиентов вошли: Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Сбербанк.
Среди некрупных банков (не имеющих статуса системно значимых) лидером по числу жалоб стал Уральский банк реконструкции и развития. Далее в антирейтинге расположились: «Синара», «Ак Барс», «Тойота Банк», «Уралсиб», Экспобанк, Локо-Банк, банк «Левобережный», «ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк.
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