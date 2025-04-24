ЦБ представил список российских банков по числу жалоб на кредитование

В ренкинг вошли банки с действующим розничным кредитным портфелем, получившие в 2024 году от ЦБ более одного подтвержденного претензионного обращения по вопросам кредитования (под обоснованными понимаются жалобы, по итогам рассмотрения которых были установлены факты нарушения прав заемщиков). Позиция каждого банка определяется количеством таких жалоб в расчете на 100 000 кредитных договоров.