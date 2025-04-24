Застройщик помешал энергетикам отремонтировать ЛЭП в Новосибирске

Вечером в среду, 23 апреля 2025 года, пригород Новосибирска остался без электричества — в районе поселков Степной и Седова Заимка шквалистый ветер повалил дерево на линию электропередачи. В итоге — оборвались провода, повредились опоры и траверсы.