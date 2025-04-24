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Застройщик помешал энергетикам отремонтировать ЛЭП в Новосибирске

Строители перегородили проезд к месту аварии на ЛЭП. Жителям пригорода пришлось сидеть без света.

Источник: Соцсети

Вечером в среду, 23 апреля 2025 года, пригород Новосибирска остался без электричества — в районе поселков Степной и Седова Заимка шквалистый ветер повалил дерево на линию электропередачи. В итоге — оборвались провода, повредились опоры и траверсы.

Свет пропал в ближайших населённых пунктах, ряде дачных и коттеджных посёлков. Отмечается, что специалисты «Россети Новосибирск» сразу же выехали на место.

«Однако, энергетикам помешали несанкционированные работы, которые велись застройщиками пригородных территорий в охранных зонах ЛЭП. Путь к поврежденной ЛЭП преградили ограждения и раскопки», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что строители нарушили правила хозяйствования в охранных зонах ЛЭП. Из-за этого энергетики не смогли сразу обнаружить место аварии, а также проезд техники оказался затруднён.

Поэтому убрать дерево и отремонтировать линию электропередачи «Россетям» удалось только к утру четверга, 24 апреля.