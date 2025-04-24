В Красноярске на улице Тотмина закрыли неэкологичную котельную — она стала 36-й из 37, планируемых к замещению в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как сообщила пресс-служба СГК, ежегодно она выбрасывала в атмосферу города около 1,5 тысячи загрязняющих веществ.