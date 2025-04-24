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В Красноярске на улице Тотмина закрыли неэкологичную котельную

Ежегодно она выбрасывала в атмосферу города около 1,5 тысячи загрязняющих веществ.

Источник: СГК

В Красноярске на улице Тотмина закрыли неэкологичную котельную — она стала 36-й из 37, планируемых к замещению в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как сообщила пресс-служба СГК, ежегодно она выбрасывала в атмосферу города около 1,5 тысячи загрязняющих веществ.

Пыль и сажа от теплоисточника летела прямо в окна рядом расположенных домов. Грязь оседала на подоконниках и припаркованных автомобилях.

Теперь тепло и горячую воду жители Северо-Западного микрорайона получают от ТЭЦ-2.

— Чтобы заместить котельную, мы проделали большую работу. Пересмотрели всю систему теплоснабжения района. За два с небольшим года построили и реконструировали восемь километров теплосетей, — добавили энергетики.

Ранее мы писали, что 2 мая красноярский музей «Мемориал Победы» торжественно откроется после капитального ремонта.