Компания приморского миллиардера стала резидентом ТОР

Как рассказали в Минвостокразвития, компания реализует масштабный проект благоустройства в бухте Патрокл. Новый ландшафтно-рекреационный кластер войдет в мастер-план развития Владивостока и станет одной из крупнейших общественных зон отдыха в городе.
Планируется, что на территории более 330 тысяч кв. м появится современная набережная с пляжем, парком семейного отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе, павильонами, парковкой и велодорожками. Строительство стартует во второй половине 2025 года, а первую очередь планируют открыть в начале 2027-го. Полное завершение ожидается к концу 2029 года. Частные инвестиции в проект составят 590 млн рублей.
Будущий центр притяжения охватит озеро Торфянное и две бухты — Патрокл и Соболь. На набережной будут проходить фестивали, выставки и гастрономические праздники. Территория останется открытой и доступной для всех жителей и гостей города.
По словам директора компании Дмитрия Алексеева, проект вдохновлен успехом Нагорного парка и реализуется в тесном диалоге с местными сообществами. Рассматривается идея установки купальни с подогревом воды, чтобы продлить сезон купания. Одна из главных целей проекта — создать лучший пляж в России.
Как подчеркнул представитель КРДВ Сергей Скалий, участие в режиме ТОР дает инвестору доступ к налоговым льготам, инфраструктурной поддержке и сопровождению на всех этапах.
Напомним, что мастер-план Владивостока включает 190 мероприятий на сумму 1,2 трлн рублей. Уже завершена реконструкция набережной Спортивной гавани и запущены новые объекты на Русском острове.
Отметим, что предприниматель Дмитрий Алексеев является основателем компании по продаже бытовой техники «ДНС». По недавним подсчетам Forbes, его активы оцениваются в 1,5 млрд долларов США.