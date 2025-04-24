Компания приморского миллиардера стала резидентом ТОР

Планируется, что на территории более 330 тысяч кв. м появится современная набережная с пляжем, парком семейного отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе, павильонами, парковкой и велодорожками. Строительство стартует во второй половине 2025 года, а первую очередь планируют открыть в начале 2027-го. Полное завершение ожидается к концу 2029 года. Частные инвестиции в проект составят 590 млн рублей.