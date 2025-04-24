Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания приморского миллиардера стала резидентом ТОР

Компания «Другое дело», которой руководит миллиардер Дмитрий Алексеев (ДНС), стала новым резидентом ТОР «Приморье», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в Минвостокразвития, компания реализует масштабный проект благоустройства в бухте Патрокл. Новый ландшафтно-рекреационный кластер войдет в мастер-план развития Владивостока и станет одной из крупнейших общественных зон отдыха в городе.

Планируется, что на территории более 330 тысяч кв. м появится современная набережная с пляжем, парком семейного отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе, павильонами, парковкой и велодорожками. Строительство стартует во второй половине 2025 года, а первую очередь планируют открыть в начале 2027-го. Полное завершение ожидается к концу 2029 года. Частные инвестиции в проект составят 590 млн рублей.

Будущий центр притяжения охватит озеро Торфянное и две бухты — Патрокл и Соболь. На набережной будут проходить фестивали, выставки и гастрономические праздники. Территория останется открытой и доступной для всех жителей и гостей города.

По словам директора компании Дмитрия Алексеева, проект вдохновлен успехом Нагорного парка и реализуется в тесном диалоге с местными сообществами. Рассматривается идея установки купальни с подогревом воды, чтобы продлить сезон купания. Одна из главных целей проекта — создать лучший пляж в России.

Как подчеркнул представитель КРДВ Сергей Скалий, участие в режиме ТОР дает инвестору доступ к налоговым льготам, инфраструктурной поддержке и сопровождению на всех этапах.

Напомним, что мастер-план Владивостока включает 190 мероприятий на сумму 1,2 трлн рублей. Уже завершена реконструкция набережной Спортивной гавани и запущены новые объекты на Русском острове.

Отметим, что предприниматель Дмитрий Алексеев является основателем компании по продаже бытовой техники «ДНС». По недавним подсчетам Forbes, его активы оцениваются в 1,5 млрд долларов США.