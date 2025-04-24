29 апреля состоится торжественное открытие навигации в Енисейском бассейне

Представители отрасли расскажут о потенциале пассажирских и грузовых перевозок, развитии туристических и транспортных маршрутов; об обеспечении безопасности судоходства на реке Енисей, в том числе при помощи внедрения современных технологий; о задачах по обеспечению отдаленных территорий края в рамках «северного завоза» и ответят на вопросы СМИ.