29 апреля состоится торжественное открытие навигации в Енисейском бассейне

Открытие навигации даст старт новому сезону речных перевозок, которые играют ключевую роль в транспортной логистике, экономике и всей жизни Красноярского края.
В митинге, посвященному этому событию, примут участие:
— министр транспорта Красноярского края Вадим Зотин,
— руководитель ФБУ «Администрация “Енисейречтранс”» Леонид Федоров,
— исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов,
а также руководители других предприятий и учреждений речного транспорта.
Представители отрасли расскажут о потенциале пассажирских и грузовых перевозок, развитии туристических и транспортных маршрутов; об обеспечении безопасности судоходства на реке Енисей, в том числе при помощи внедрения современных технологий; о задачах по обеспечению отдаленных территорий края в рамках «северного завоза» и ответят на вопросы СМИ.
Также в программе выступление духового оркестра и прогулка для журналистов на современном скоростном теплоходе «Иван Назаров» (до Торгового центра и обратно).
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