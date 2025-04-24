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29 апреля состоится торжественное открытие навигации в Енисейском бассейне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мероприятие начнется в 12:00 на набережной у Речного вокзала.

Источник: НИА Красноярск

Открытие навигации даст старт новому сезону речных перевозок, которые играют ключевую роль в транспортной логистике, экономике и всей жизни Красноярского края.

В митинге, посвященному этому событию, примут участие:

— министр транспорта Красноярского края Вадим Зотин,

— руководитель ФБУ «Администрация “Енисейречтранс”» Леонид Федоров,

— исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов,

а также руководители других предприятий и учреждений речного транспорта.

Представители отрасли расскажут о потенциале пассажирских и грузовых перевозок, развитии туристических и транспортных маршрутов; об обеспечении безопасности судоходства на реке Енисей, в том числе при помощи внедрения современных технологий; о задачах по обеспечению отдаленных территорий края в рамках «северного завоза» и ответят на вопросы СМИ.

Также в программе выступление духового оркестра и прогулка для журналистов на современном скоростном теплоходе «Иван Назаров» (до Торгового центра и обратно).

Аккредитация СМИ по тел.: +7 (391) 259−14−51, +7 902−990−33−18, e-mail: pr@e-river.ru

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