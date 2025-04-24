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В Иркутске отремонтируют два участка 2-ой Железнодорожной

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре выполнят ремонт двух участков улицы 2-я Железнодорожная: от Мостового проезда до Боткина, от Маяковского до Терешковой.

Источник: Мэрия Иркутска

Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже завершены конкурсные процедуры, определен подрядчик.

«Общая протяженность участков составляет более 1,5 километра. Специалистам предстоит обустроить проезжую часть и тротуары, смонтировать тактильную плитку, восстановить металлические пешеходные ограждения и бордюры», — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Кроме того, в соответствии с техническим заданием подрядчику необходимо отрегулировать работу светофоров на перекрестках. В завершении будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки.

«2-я Железнодорожная — важная транспортная артерия города. По ней курсирует общественный транспорт, следующий в том числе до крупных вузов и ссузов, расположенных на улице Лермонтова, а также идет большой поток автомобилей из Ленинского в Свердловский округ. В непосредственной близости находятся медицинское учреждение, детский сад, Восточно-Сибирская дирекция управления движением. Ремонт здесь необходим», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Ознакомиться с полным списком дорог, которые отремонтируют в 2025 году, можно по ссылке: admirk.ru/city/interaktivnye-karty/#bkd25.