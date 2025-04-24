В Иркутске отремонтируют два участка 2-ой Железнодорожной

Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже завершены конкурсные процедуры, определен подрядчик.
«Общая протяженность участков составляет более 1,5 километра. Специалистам предстоит обустроить проезжую часть и тротуары, смонтировать тактильную плитку, восстановить металлические пешеходные ограждения и бордюры», — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
Кроме того, в соответствии с техническим заданием подрядчику необходимо отрегулировать работу светофоров на перекрестках. В завершении будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки.
«2-я Железнодорожная — важная транспортная артерия города. По ней курсирует общественный транспорт, следующий в том числе до крупных вузов и ссузов, расположенных на улице Лермонтова, а также идет большой поток автомобилей из Ленинского в Свердловский округ. В непосредственной близости находятся медицинское учреждение, детский сад, Восточно-Сибирская дирекция управления движением. Ремонт здесь необходим», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ознакомиться с полным списком дорог, которые отремонтируют в 2025 году, можно по ссылке: admirk.ru/city/interaktivnye-karty/#bkd25.