В Иркутске отремонтируют два участка 2-ой Железнодорожной

«2-я Железнодорожная — важная транспортная артерия города. По ней курсирует общественный транспорт, следующий в том числе до крупных вузов и ссузов, расположенных на улице Лермонтова, а также идет большой поток автомобилей из Ленинского в Свердловский округ. В непосредственной близости находятся медицинское учреждение, детский сад, Восточно-Сибирская дирекция управления движением. Ремонт здесь необходим», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.