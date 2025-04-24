Экономист Балынин допустил снижение ключевой ставки до 20%

Шансы, что Центробанк России снизит ключевую ставку с 21% до 20% или оставит ее на прежнем уровне, примерно равны. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Банк России при принятии решения по ключевой ставке будет проявлять высокую осторожность. Полагаю, что вариант с увеличением ключевой ставки рассматриваться не будет, по состоянию на сегодня предпосылок для этого, на мой взгляд, нет. На столе, вероятно, будут два варианта — сохранение ключевой ставки на текущем уровне и уменьшение ключевой ставки. Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и её сохранения примерно равная», — сказал экономист.
При снижении ключевой ставки банки оперативно отреагируют и снизят ставки по вкладам и кредитам соразмерно динамике ключевой ставки, отметил Балынин.
«Учитывая тот факт, что мы явно находимся на пороге перехода к смягчению денежно-кредитной политики, для банков при определении ставок будет важен и сигнал по дальнейшим решениям. Поэтому даже при сохранении ключевой ставки и наличии сигнала о дальнейшем снижении банки будут снижать ставки по вкладам на срок более 6 месяцев и, тем более, на год и несколько лет», — пояснил доцент.
Ранее эксперт Евгений Жорнист отметил, что Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Заседание Совета директоров ЦБ РФ состоится 25 апреля.