Экономист Балынин допустил снижение ключевой ставки до 20%

«Банк России при принятии решения по ключевой ставке будет проявлять высокую осторожность. Полагаю, что вариант с увеличением ключевой ставки рассматриваться не будет, по состоянию на сегодня предпосылок для этого, на мой взгляд, нет. На столе, вероятно, будут два варианта — сохранение ключевой ставки на текущем уровне и уменьшение ключевой ставки. Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и её сохранения примерно равная», — сказал экономист.