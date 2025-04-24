Казахстан не жертвует своей дружбой с Россией ради отношений с США — глава Нацбанка

Ни в коем случае. Никакой не может быть дружбы за счет других друзей. Мы диверсифицированная страна, мы должны быть такой. Но своих союзников и свои обязательства в рамках ЕАЭС мы ни в коем случае не забываем.
Журналист уточнила у главы Нацбанка, не укрепляет ли Казахстан отношения с США за счет связей с Россией.
Я вообще надеюсь на то, что будет всеобщая дружба. Наверное, есть основания так думать. Если в таком же темпе и направлении будут продолжаться переговоры.
Он отметил, что Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне около 90%, вопрос увеличения этого показателя «сам себя решил».
Что касается расчетов с Россией в национальных валютах, они у нас сейчас около 90% в национальных валютах рассчитываются. Поэтому этот вопрос, на мой взгляд, сам себя как бы решил.
Глава Нацбанка Казахстана добавил, что часть расчетов проводится в долларах, поскольку это удобнее для участников торговли.