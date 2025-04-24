Рубио опроверг планы США по снятию санкций с «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщение газеты Politico о планах администрации президента США снять санкции с газопровода Северный поток 2 . Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает такой вариант в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине.