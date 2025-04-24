Россиян хотят ограничить в праве сдавать свои квартиры

Собственников предлагают обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартир в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма. Такой законопроект группы депутатов внесли в Госдуму 23 апреля. Как рассказали авторы инициативы, при посуточной аренде подъезд в жилом доме превращается в проходной двор, а съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп». Предложенные меры помогут повысить безопасность в домах, а также подтолкнуть их владельцев заключать договоры аренды в установленном законом порядке. У каких именно соседей придется получить согласие, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт ИА AmurMedia.
Не селить кого попало.
Как отметили авторы, инициатива не коснется случаев добросовестной и легальной аренды. Если договор зарегистрируют по закону, то получать согласие соседей не нужно. Поэтому с появлением нового правового инструмента люди смогут препятствовать наплевательскому отношению к правилам содержания общего имущества и смогут не допустить превращения квартир в гостиницы.
Согласие нужно получить от соседей примыкающих квартир в письменной произвольной форме. В согласии укажут фамилию, имя, отчество, паспортные данные собственника, а если соседнее помещение принадлежит юрлицу — то полное наименование и основной государственный регистрационный номер юрлица, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на квартиру.
Авторы законопроекта также предлагают ввести административную ответственность для владельцев квартир в случае, если они сдают их в аренду без заключения договора или без согласия соседей. Собственники имеют право распоряжаться квартирами по своему усмотрению, однако именно сдача внаем, в том числе посуточно, зачастую приводит к нарушению прав соседей — например, к антисанитарии или шуму по ночам.
Сверху и снизу.
Суть законопроекта — не заставить собственников квартир бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды по закону, рассказал «Парламентской газете» соавтор инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, особенно это касается владельцев квартир, которые сдают посуточно.
«Вопрос не только в том, платит ли арендодатель налоги. Органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, где он не зарегистрирован. И даже неважно, на какое время он приехал. При заселении в гостиницу у гостя требуют паспорт, сканируют, заносят в базу данных и только потом выдают ключи от номера. Такие же нормы следует распространить и на аренду жилья», — рассказал Кошелев.
Депутат отметил, что при посуточной аренде подъезды многоквартирных домах, по сути, превращаются в проходной двор, а съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп». Но сохранность дверей, домофонов, лифтов, чистота подъезда — это зона интересов и финансовых расходов всех жильцов. Кошелев подчеркнул, что согласие нужно получать не только от соседей по лестничной площадке, но и от тех, кто живет сверху и снизу от арендуемой квартиры.
«Мы хотим дать соседям право защитить имущество дома и не бояться, что в соседней квартире ночует непонятно кто. Так мы постепенно упорядочиваем рынок арендного жилья и выводим его из серой зоны. Главное — это контроль, безопасность и защита прав соседей», — сообщил парламентарий.