Россиян хотят ограничить в праве сдавать свои квартиры

«Вопрос не только в том, платит ли арендодатель налоги. Органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, где он не зарегистрирован. И даже неважно, на какое время он приехал. При заселении в гостиницу у гостя требуют паспорт, сканируют, заносят в базу данных и только потом выдают ключи от номера. Такие же нормы следует распространить и на аренду жилья», — рассказал Кошелев.