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На расширение производства кранов в Челнах планируют привлечь 100 млн рублей

На расширение производства кранов-манипуляторов предприятия ООО «ИКран» в Набережных Челнах планируют привлечь 100 млн руб. из «Фонда прямых инвестиций».

Источник: Reuters

Об этом сообщил фаундер ГК «Мосавтоспецтехника», в которую входит производство, на организованном «Ъ Волга-Урал» форуме «ESG: синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона».

Средства направят на закупку оборудования и локализацию производства в новых цехах, которые были построены за счет собственных средств. Инвестиции позволят увеличить мощности и создать дополнительные рабочие места.

ООО «ИКран» — российское производственное предприятие, созданное для локализации сборки корейских кранов-манипуляторов в 2023 г. Производство расположено в Набережных Челнах.